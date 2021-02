Kirchberger tritt in Kematen an

Er war in den Jahren von 1991 bis 2002 im Gemeinderat aktiv. "Die kommenden Jahre werden in Kematen von mehreren Bauprojekten geprägt sein. Gerade in diesem Bereich werde ich meine Fähigkeiten und Erfahrungen einbringen können", sagt Kirchberger, der als technischer Leiter bei einem Bauträger in Leonding arbeitet. Die ÖVP hat – wie berichtet – Wolfgang Kolb als Herausforderer von Bürgermeister Klaus Bachmair (SP) nominiert. Als größtes Projekt in der Gemeinde steht die Generalsanierung der Volksschule an, die heuer begonnen wird. Rund zwei Millionen Euro werden investiert.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.