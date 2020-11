Kindergarten Nummer sechs für Marchtrenk

In je drei Kindergarten- und Krabbelgruppen können von Kindergartenleiterin Christina Lang und ihrem Team 100 Kinder betreut werden. Im Jänner wird das Angebot um eine weitere Krabbelgruppe erweitert. Der Bau am Ackerweg erleichtert Familien aus dem östlichen Stadtgebiet die Erreichbarkeit eines Kindergartens. Das Gebäude wurde wie alle kommunalen Objekte der jüngeren Vergangenheit in Vollholzbauweise errichtet. Die offizielle Eröffnung musste wegen der Corona-Situation auf das Frühjahr 2021 verschoben werden.

