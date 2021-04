Kindergarten in Mikado-Optik

Neben dem in Bau befindlichen Kindergarten in der Negrellistraße wird die alte Betreuungseinrichtung in der Lessingstraße abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Die Pläne der Firma Delta sehen vier Kindergarten- und zwei Krabbelstubengruppen vor. Ein weiterer Gruppenraum dient zur Reserve. Als markantes Detail sind innen und außen schräge, bunte Säulen vorgesehen, die aussehen wie Mikadostäbe. Die Spielfläche beträgt 2800 Quadratmeter, die Kosten belaufen sich auf 3,8 Millionen Euro.