Kindergarten-Baustart in der Durisolstraße

So wird der neue Kindergarten aussehen, Fertigstellung Herbst 2025.

Am Montag war Spatenstich für die neue Kinderbildungseinrichtung in der Durisolstraße mit sechs Kindergarten- und vier Krabbelstubengruppen. Betreiber ist der FPÖ-nahe Verein "Abenteuer Familie Kinder- und Jugendbetreuung". Dieser betreibt seit 2017 auch den Kindergarten in der Mohnstraße.

"Mit dem Neubau des Kindergartens werden dringend benötigte Betreuungsplätze geschaffen", betont Obfrau Vizebürgermeisterin Christa Raggl-Mühlberger. Mit der Realisierung dieses großen Projektes könne eine weitere Lücke in der Versorgung geschlossen werden und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie verbessert werden.

Gefördert wird der Kindergarten durch das Land Oberösterreich und die Stadt Wels. Die Fertigstellung ist im Herbst 2025 geplant. Platz ist für insgesamt 174 Kinder, der Kindergarten ist damit laut Abenteuer Familie die größte Einrichtung im Bereich Kinderbetreuung in Wels.

Eine der zehn Gruppen wird als Integrationsgruppe geführt werden. Bei der Auswahl der Spielgeräte werde auf die Bedürfnisse der Integrationskinder geachtet.

