Kinderbuch von HBLW-Schülern

In "Alfis Reise um die Welt" für Kinder von drei bis sechs Jahren geht es um einen jungen Adler, der bei seinem Abenteuer viele Tiere aus verschiedensten Ländern kennenlernt. "In unserer Welt gibt es eine große Vielfalt an verschiedenen Kulturen. Genau aus diesem Grund ist es wichtig, sich damit zu befassen und den Kindern früh beizubringen, dass man mit jedem befreundet sein kann, egal wie man aussieht oder woher man kommt", betonen die Schüler. Der Erlös geht an das Kumplgut, kaufen kann man das Buch beim Weinphilosophen oder man schreibt ein Mail an: alfisreiseumdiewelt@gmail.com

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper