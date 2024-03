Kinderärztinnen: Neue Wahlarzt-Praxis in Wels-Nord

Drei Kinderärztinnen aus der Region haben eine neue Wahlarztpraxis in Wels-Nord eröffnet: In der Oberfeldstraße 64 in einem Gebäude der Welser Heimstätte ordinieren seit Anfang März Eva Karrer, Silvia Haller und Tina Burger. Unterstützt werden sie von vier Mitarbeitern. Neben dem üblichen Leistungsspektrum wie Untersuchungen für den Mutter-Kind-Pass, Ultraschall und Blutabnahme bietet die Praxis einige zusätzliche Angebote: eine Stillberatung sowie Akupunktur und Tuina-Massagen.

Die drei Ärztinnen kennen sich aus dem Klinikum Wels. Nachdem alle drei Erfahrungen im niedergelassenen Bereich gesammelt hatten, haben sie sich zu der Gruppenpraxis zusammengeschlossen. "Wir wollen im Sinne der Kinder gemeinsam mit den Eltern an einem Strang ziehen und gemeinsam Entscheidungen treffen", erklärt Karrer.

Immer zwei Ärztinnen anwesend

Die Praxis ist fünf Tage in der Woche geöffnet, es sind immer zwei Ärztinnen anwesend. Auch in den Ferien bleibt – bis auf einzelne Tage wie Weihnachten – geöffnet. Es herrscht Terminpflicht, eine Terminvereinbarung ist aber auch am Tag der gewünschten Untersuchung möglich.

Demnächst geht auch eine neue Webseite online, dort wird es die Möglichkeit zur Online-Terminvereinbarung geben. Derzeit gibt es unter kindergesundheit-wels.at alle Informationen zu den Leistungen sowie die Kontaktdaten der Praxis.

Autor Valentin Bayer Redakteur Oberösterreich Valentin Bayer