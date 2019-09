Kinder erleben Technik

Kindergartenkinder und Schüler können noch bis 25. September in Grieskirchen Technik spielerisch erleben. Bei verschiedenen Experimentierstationen in der Kinderwerkstatt und im Otelo am Stadtplatz werden zum Beispiel Kerzen gedrechselt, Strom mit Muskelkraft erzeugt und mit 3D-Druck mit Knetmasse experimentiert. Die KET-Woche wird vom Land OÖ, der Wirtschaftskammer, der Stadt Grieskirchen und Otelo veranstaltet und ist ein Beitrag, um das Interesse an den sogenannten MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) möglichst frühzeitig zu wecken. Am Samstag, 21. September, findet von 8.30 bis 17 Uhr ein Familientag statt.

