Kiloweise Kokain geschmuggelt: 41-Jähriger in Wels in Haft

Nach dem Mann aus Montenegro, der zuletzt in Wels gemeldet war, war mittels europäischem Haftbefehl gefahndet worden. Der Vorwurf: Drogenhandel in großem Stil. So soll der 41-Jährige, der auch einen internationalen Autohandel an mehreren Standorten im In- und Ausland betrieb, Kokainlieferungen im zweistelligen Kilogrammbereich organisiert haben. Die Drogen wurden teilweise in präparierten Fahrzeugen transportiert. Mehrere Komplizen unterstützten den Kopf des Netzwerks als Fahrer.

Nach umfangreichen Ermittlungen des Landeskriminalamtes Oberösterreich klickten im November die Handschellen, als der Mann nach Kroatien einreisen wollte. Mittlerweile wurde er in die Justizanstalt Wels überstellt. Laut Polizei zeigte er sich zu den Vorwürfen nicht geständig.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.