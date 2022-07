Kiesabbau in Stadl-Paura: Firma legt neues Konzept vor

Mit einem neuen Konzept, das zahlreiche Anpassungen enthält, will die Firma Treul eine Genehmigung für die Erweiterung der Kiesabbau-Fläche in Stadl-Paura um etwa 46 Hektar erreichen. Notwendig wurden diese Anpassungen wegen Einwendungen der "Bürgerinitiative gegen die Ausweitung des Schotterabbaus in Stadl-Paura".