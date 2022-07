Kiesabbau in Stadl-Paura: "Der nächste Skandal"

Das Projekt sei "der nächste Umweltskandal, bei dem Menschen und Tiere durch massivste Eingriffe in die Umwelt weiteren Lebensraum verlieren", sagte der gebürtige Lambacher auf Anfrage der OÖN. Zuvor hatte Weinberger die Pläne in einem Facebook-Posting scharf kritisiert.

Wie berichtet soll das bestehende Gebiet um rund 48 Hektar erweitert werden. Zuletzt hatte das ausführende Unternehmen, Welser Kieswerke Treul, ein neues Konzept für einen schonenderen Abbau vorgelegt. Naturschutzorganisationen hatten 2021 Beschwerde eingelegt, weil ihrer Ansicht nach in den ursprünglichen Plänen der Schutz des bedrohten Gelbringfalters nicht ausreichend berücksichtigt worden war. Dieser lebt auf dem Areal, das für die Erweiterung vorgesehen ist.

Laut Hagelversicherungschef Weinberger sind die Vorgänge in Stadl-Paura exemplarisch für das politische Vorgehen: "Den Entscheidungsträgern fehlt es mittlerweile völlig am Gespür für den Erhalt des Naturraums, der zugleich Lebensraum für uns alle ist", sagt er. In Zeiten von Rekordhitze sei dies "ein Verbrechen an Umwelt und Menschen", sagt er.

Es brauche einen Umschwung. "Es braucht mehr direkte Demokratie in Form von Volksbefragungen, damit die politischen Entscheidungsträger endlich einmal aufgeweckt werden. Wenn wir Wirtschaft weiter alt denken mit ausschließlicher Gewinnmaximierung zu Lasten der Natur, so werden unsere Kinder wenig Zukunft haben", sagt Weinberger. (vaba)