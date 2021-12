Kerzen leuchten für verstorbene Kinder

Jedes Jahr am zweiten Sonntag im Dezember findet der Weltgedenktag für verstorbene Kinder, das "Worldwide Candle Lighting", statt. Die Krankenseelsorge des Klinikums Wels/Grieskirchen und die Selbsthilfegruppe Fehlgeburt und Stille Geburt Pusteblume laden am Sonntag zu einem gemeinsamen Gedenken bei der Kindergedenkstätte am Welser Friedhof ein. Zwischen 17 und 18.30 Uhr brennen Fackeln rund um die Kindergedenkstätte. Seelsorgerinnen und Seelsorger sind vor Ort und bieten Impulstexte und Gespräche an. Angesichts der aktuellen Corona-Lage kann auch heuer keine größere gemeinsame Feier stattfinden, die vor Corona in der Aussegnungshalle am Friedhof abgehalten wurde.

In der Pfarrkirche in Buchkirchen findet am Sonntag um 19 Uhr ein Gedenkgottesdienst für Betroffene aller Konfessionen statt, die ein Kind während der Schwangerschaft, nach der Geburt oder später im Kinder-, Jugend- oder Erwachsenenalter verloren haben. Bilder oder persönliche Gegenstände der Kinder werden während der Gedenkandacht aufgestellt und Kerzen entzündet.