Kepler und seine Zeit: Ausstellung im Schloss Tollet

Mit besonderen Exponaten wird das Leben und Wirken Keplers dargestellt. Er war auch in Grieskirchen zu Gast, und zwar bei der Stadterhebung am 9. Februar 1613. Verheiratet war er mit der Eferdinger Bürgerstochter Susanne Reuttinger, mit der er sieben Kinder hatte. Die Vernissage findet heute, Donnerstag, um 19 Uhr statt. Zu sehen ist die Ausstellung Sa., So. und Feiertag von 13.30 bis 17 Uhr bis 5. November.

