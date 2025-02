Die Kematner kämpfen um ihren Nahversorger

Die 1400-Einwohner-Gemeinde steht vor der Herausforderung, den einzigen Nahversorger im Ort zu retten. Ende des vergangenen Jahres hatte sich die Unimarkt-Gruppe, die das Geschäft im Ortszentrum von Kematen seit 2023 betreibt, an die Gemeinde gewandt. "Sie haben uns gesagt, wenn sich kein Betreiber und Franchisenehmer findet, wird das Geschäft geschlossen", sagt Bürgermeister Klaus Bachmair (SP). Bis September habe man nun Zeit, etwas auf die Beine zu stellen.

Gemeinsam mit der Zukunftsakademie SPES in Schlierbach will die Ortspolitik nun die Bevölkerung mit ins Boot holen und arbeitet an einem Vereinsmodell, das bereits erfolgreich in einigen Orten umgesetzt wurde. "Die Gemeinde selbst kann das nicht stemmen, und es ist auch nicht ihre Aufgabe, ein Geschäft zu führen", sagt Bachmair. Ziel ist es, so viele Menschen wie möglich zu ermutigen, dieses Konzept auch finanziell mitzutragen.

Spenden und Gutscheinkauf

Einerseits versucht man, Spenden von Bürgerinnen und Bürgern zu lukrieren, andererseits können die Kematner Gutscheine erwerben, die sie im Geschäft aufgeteilt auf fünf Jahre einlösen können, als eine Art zinsloses Darlehen.

"Es geht um viel, um die Sicherstellung der Nahversorgung für unsere Gemeinde. Wenn wir es nicht schaffen, ist auf lange Sicht der Zug abgefahren", betont Bachmair. Damit es funktioniert, muss den Menschen auch stärker bewusst gemacht werden, dass sie mehr im Ort einkaufen sollen, nicht nur die vergessene Milch oder Butter beim Großeinkauf in der Stadt.

Erste Termine mit Obleuten von Vereinen, mit Wirtschaftstreibenden, Pensionisten, der Bauernschaft und Jungfamilien hat es bereits gegeben. Die ersten Signale und Resonanz seien laut dem Ortschef sehr positiv gewesen, alle möchten, dass das Geschäft erhalten bleibe.

Infoveranstaltung geplant

Eine Infoveranstaltung für alle Bürger gemeinsam mit SPES findet am Montag, 24. Februar, um 19 Uhr im Turnsaal statt.

Das Lebensmittelgeschäft wurde viele Jahre lang von der engagierten Nahversorgerin Maria Spachinger geführt, die in Pension ist und der auch das Gebäude gehört. Ende 2020 folgte eine Filiale der Tiroler Handelskette MPreis und nach deren Rückzug schließlich das Unimarkt-Geschäft.

Autorin Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels