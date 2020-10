Kellner & Kunz macht großen Wachstumsschub

Dass es Kellner & Kunz wirtschaftlich gut geht, ist nicht zu übersehen. Im Industriegebiet folgt ein Erweiterungsschritt auf den anderen. Kürzlich wurde das neue Logistikgebäude in Betrieb genommen. Die am 18. September geplante Eröffnungsfeier fiel der Corona-Pandemie zum Opfer: "Wir sind gerade beim Justieren. Die Anlage läuft aber schon", sagt Vorstand Walter Bostelmann, den man auch als Bandleader der Austropop-Formation "Hoamspü" kennt.

Bei der Umsetzung des Bauvorhabens vertraute das Welser Unternehmen auf regionale Partner. Firmennachbar TGW war an den Arbeiten ebenso beteiligt wie SSI Schäfer Shop, das Regalsysteme erzeugt. Mit dem Welser Hochbau-Spezialisten Inova bediente sich Kellner & Kunz eines Welser Generalplaners.

Ausbreiten konnte sich der Logistikprofi am Welser Standort erst nach dem Zukauf mehrerer Grundstücke: "Nach der Absiedlung der Firma Staples haben wir unsere Chance genützt. Auch das Grundstück des angrenzenden Landesverlags, der 2025 übersiedelt, gehört uns schon. Damit haben wir die Basis für den nächsten Expansionsschritt geschaffen." Bis dahin muss das neue Gebäude noch verdient werden.

Das Welser Unternehmen liefert Kleinteile und Schrauben. Mit dem aktuellen Expansionsschritt wird es seine Logistik-Kapazität verdoppeln. Seinen Kunden bietet Kellner & Kunz das komplette Beschaffungsmanagement an: "Dieses Segment ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen. Der Vorteil für den Kunden besteht darin, dass er sich um die Lieferungen nicht mehr kümmern muss und von uns ,Just in Time‘ versorgt wird", betont Bostelmann.

Heuer bremst die Corona-Pandemie das stetige Wachstum: "Wir spüren das Virus bei unseren Industriekunden. Im Handwerk verzeichnen wir Zuwächse." Für heuer werden leichte Umsatzrückgänge erwartet. Prognosen für die kommenden Jahre will Bostelmann nicht anstellen. "Uns ist wichtig, dass wir wachsen können. Deshalb wurden die neuen Anlagen so gebaut, dass in Richtung Landesverlag erweitert werden kann."

Das Welser Logistikunternehmen beschäftigt 650 Mitarbeiter am Standort. Mit der Niederlassung in Wien und elf Gesellschaften in Osteuropa und Spanien zählt Kellner & Kunz europaweit 1340 Beschäftigte. Trotz Corona-Krise sucht das Unternehmen für den Zweischicht-Betrieb weiterhin Fachkräfte.

Vorstand Walter Bostelmann leitet im Unternehmen die Logistik. Bild: Kellner & Kunz

Artikel von Erik Famler Lokalredakteur Wels e.famler@nachrichten.at