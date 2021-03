Kellner & Kunz: Familienfreundlicher Arbeitgeber und ein neuer Vorstand

Das Familienministerium hat die Firma Kellner & Kunz bereits zum zweitenmal für ihre familienfreundliche Personalpolitik ausgezeichnet. Das erste Audit fand vor drei Jahren statt und wurde zuletzt erneuert. Das Aushängeschild des als familienfreundlich zertifizierten Unternehmens ist der im Vorjahr eröffnete Betriebskindergarten, der eine ganzjährige Betreuung sicherstellt.

Als weiteres Beispiel nennt Vorstand Astrid Siegel das betriebsinterne Auszeitenmanagement, das unter anderem Teilzeitmodelle beim Wiedereintritt und den Papa-Monat fördert.

Mit dem neuen Vorstand Christoph Scharinger wird das Führungsteam ab April rund um den Vorstandsvorsitzenden Walter Bostelmann sowie die beiden Vorstände Ernst Wiesinger und Astrid Siegel verstärkt. Scharinger ist Leiter der Business Unit Handwerk mit Sitz in Wels und verantwortet auf internationaler Ebene in der RECA Group das Handwerk als Geschäftsbereich. In seiner neuen Vorstandsfunktion übernimmt der 39-Jährige bei Kellner & Kunz zusätzlich die Bereiche Produkt- und Sortimentsmanagement.

Die berufliche Laufbahn des JKU-Absolventen begann im Investitionsgütervertrieb. Danach leitete er ein Großhandelsunternehmen. Seit 2015 ist Christoph Scharinger bei Kellner & Kunz tätig. Der Gunskirchner ist verheiratet und Vater zweier Kinder.