Keller eines Einfamilienhauses brannte in Straßham

Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich sechs Personen im Gebäude. Eine der erwachsenen Personen war durch das Umfallen eines Wäscheständers aufgewacht und wurde auf den Brand aufmerksam. Der starke Rauch zog aufgrund der offenen Bauweise vom Keller bis ins Obergeschoß. Die Hausbewohner konnten sich selber ins Freie retten.

"Das Gebäude war verqualmt und über den Besitzer erhielt ich die Info, dass es im Keller brennen würde, dieser jedoch über eine separate Eingangstür im unteren Gartenteil zu erreichen ist", sagt Feuerwehrkommandant Markus Unter, der als erster seitens der Feuerwehr am Einsatzort war. Unverzüglich wurde eine Löschleitung aufgebaut und durch den ersten Atemschutztrupp vorgenommen. Die bereits geborstenen Glasteile der Kellertür erlaubten erste Kühlmaßnahmen mit stoßweisen Aufbringen von Sprühlstrahl.

In weiterer Folge drangen die Feuerwehrleute in den kleinen Werkstättenraum vor, wo es rasch gelang, den Brand durch Einsatz eines Strahlrohres zu bekämpfen und abzulöschen. "Wir haben dann gleich einmal zwei Hochleistungslüfter in Stellung gebracht, um die großen Rauchmengen aus dem Haus zu drücken", schildert Unter weiter. In weiterer Folge wurde der Brandraum nach den Erhebungen durch die Polizei im erforderlichen Ausmaß ausgeräumt.

Die Personen wurden von Notarzt und Sanitätern versorgt und zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht.

Das Haus ist aufgrund der Raucheinwirkung derzeit unbewohnbar.