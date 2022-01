Keine Subvention für den Welser FreiRaum

Heftig debattiert wurde gestern Abend im Welser Gemeinderat über den gemeinsamen Antrag von SPÖ, ÖVP, Grünen und Neos, den FreiRaum in der Altstadt jährlich mit 21.000 Euro bis 2027 zu subventionieren. Ralf Drack, Obfrau-Stv. des Trägervereins und parteifreier Mandatar in der Fraktion der Grünen, rief dazu auf, "ein erfolgreiches Bürgerbeteiligungsprojekt nicht sterben zu lassen". Nach einer zweistündigen Debatte wurde der Antrag abgelehnt, die Mandatare der FPÖ und Jörg Wehofsich von der Liste MFG stimmten gegen die Subvention.

Wie berichtet hat die Stadt Wels dem FreiRaum Ersatzräumlichkeiten im Eigentum der Stadt u.a. am Marktgelände angeboten, der diese allerdings ablehnte. Die Freiheitlichen argumentierten mit der Kosten-Nutzen-Rechnung. "Den Kosten von 126.000 Euro stehen kostenlose Räumlichkeiten gegenüber, die im Eigentum der Stadt stehen", sagte FP-Gemeinderätin Anna Wippl. Mittlerweile stehen die Räume am Marktgelände dem Verein "Treffpunkt Wels" zur Verfügung, der diese Bürgern und anderen Vereinen ebenfalls zur Verfügung stellen will. In diesem sind drei der fünf Vorstandsmitglieder FPÖ-Gemeinderäte. VP-Stadtrat Martin Oberndorfer betonte, es gehe nur darum, einen Verein, der unpolitisch ist, durch einen politischen zu ersetzen. Bürgermeister Andreas Rabl (FPÖ) lud die anderen Fraktionen ein, beim "Treffpunkt Wels" mitzuarbeiten und Vertreter für den Vorstand zu nominieren.