Am heutigen Martinitag ist vieles "Gans" anders. Christoph Weiss, Chef von Geflügel Weiss in Fraham, befürchtete mit dem Inkrafttreten des zweiten Lockdowns, dass er heuer auf vielen Martinigansln sitzen bleiben würde. "Doch das Blatt hat sich gewendet, viele Wirte bieten ,Gansl to go‘ an und die Konsumenten greifen verstärkt zu inländischer Ware", sagt der Unternehmer. 600 bis 700 Gänse schnatterten vor Martini auf seinen Weiden, ein Teil von ihnen bekam noch eine Schonfrist bis Weihnachten.