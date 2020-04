Keine Abstriche bei Projekten in Wels

"Die Stadt Wels darf gerade in der Coronakrise keine Abstriche bei Investitionen machen, sondern soll sogar Projekte vorziehen, um Arbeitsplätze abzusichern oder bestenfalls neue zu schaffen", sagt SPÖ-Stadtparteichef Klaus Schinninger.

Auch die noch vorhandenen Millionen aus dem Verkauf der Sparkassenanteile müssten sofort zur Ankurbelung der Wirtschaft und damit zur Stützung der Erwerbstätigen eingesetzt werden. Diese Forderung kam wie gestern berichtet auch von der ÖVP.

Die SPÖ möchte vor allem ganztägige Schulformen ausbauen, um Bildungsnachteile von Kindern auszugleichen. Durch die Schließung der Schulen und den Heimunterricht zeige sich deutlich der Unterschied zwischen ressourcenreichen und ressourcenarmen Familien.

SP-Fraktionsvorsitzender Stefan Ganzert betont, es müsse neben dem Fokus auf Bildung auch Geld für soziale Infrastruktur, Verkehrsprojekte und auch für den zweiten Arbeitsmarkt in die Hand genommen werden. "Wir brauchen auch Investitionen in sozialökonomische Projekte, damit auch Problemgruppen eine Chance auf einen Arbeitsplatz bekommen", so Ganzert.

Laut Schinninger erkläre FP-Bürgermeister Andreas Rabl immer, dass die Stadt in den vergangenen Jahren Budgetüberschüsse produziert habe. "Jetzt ist die Zeit reif, dieses Geld den Menschen zurückzugeben, die schließlich am Zustandekommen der Überschüsse wesentlich beteiligt waren."