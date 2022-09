Kein Tag ohne Programm bei der Mobilitätswoche

Ein Gratis-Abendbus, in dem Theater und Livemusik gespielt wird, GEHspräche mit Historikern, eine Filmvorstellung mit lokalen Radfahrhelden aus Welser Schulen – mit einer Palette an teils ungewöhnlichen Aktionen will die Stadt Wels bei der Mobilitätswoche von 16. bis 22. September zu klimafreundlicher Fortbewegung anregen.

"Erstmals wird es eine ganze Woche lang Programm geben", sagt der Welser Mobilitätsstadtrat Stefan Ganzert (SPÖ). Der Mobilitätstag am Samstag, 17. September, wird dieses Jahr erstmals am Kaiser-Josef-Platz stattfinden. Der Radl-Salon aus Wien hat Radkuriositäten zum Testen dabei, es gibt kostenlos ein Fahrradservice und eine Fahrradcodierung. Mit Infoständen sind unter anderem die Stadt Wels, das Klimabündnis, die Welser Radler, die Schulwegpolizei und das fahrradfreundliche Klinikum Wels-Grieskirchen vertreten.

Um den Abendbus, der wochentags fährt, als Alternative zum Auto bekannter zu machen, wird von 19. bis 21. September ab 20.45 Uhr Livemusik im Abendbus gespielt, am Donnerstag, 22. September, präsentiert der Verein "Junges Theater Wels" den Gästen während der Fahrt Ausschnitte aus der Produktion "heim.at", die ab 23. September im Stadttheater Greif zu sehen ist.

Kinder, die mit dem Radl zur Schule fahren, werden am Freitag, 16. September, mit Frühstückssackerl belohnt, für Pendler findet die Aktion beim Bahnhof am 21. September statt. Mit der Welser Historikerin Renate Miglbauer findet ein GEHspräch zum Thema "800 Jahre Wels zu Fuß erleben" statt (20. September, 18.15 Uhr, Burggarten). Auf die Spuren unterschiedlicher Mobilitätsformen im Lauf der Geschichte kann man sich mit Stadtarchivar Michael Kitzmantel begeben (21. September, 18.15 Uhr, Herminenhof).

Rad-Petition der Schulen

Am 16. September findet ab 18 Uhr ein Film- und Diskussionsabend im Medienkulturhaus statt, bei dem Kurzfilme von Schülern zum Thema Radfahren in der Stadt zu sehen sind. Reichlich Diskussionsstoff wird auch die Petition Welser Schulen für eine sichere und zeitgemäße Radinfrastruktur bieten, die noch bis 16. September unterschrieben werden kann. Forderungen sind unter anderem ein schnellerer Ausbau des Radwegenetzes, mehr Fahrradstraßen und die Erhöhung des Radverkehrsanteils bis 2030 auf 20 Prozent. (krai)