Kein Führerschein, keine Zulassung, 1,86 Promille: Alkolenker in Sattledt gestoppt

Einen sturzbetrunkenen Schwarzfahrer hat die Polizei am Samstagnachmittag in Sattledt aus dem Verkehr gezogen. Der 58-Jährige aus Kremsmünster war den Beamten gegen 15:30 Uhr bei Kontrollen im Ortsgebiet ins Netz gegangen. Nicht nur, dass der Alkomattest einen Wert stolzen 1,86 Promille ergab, der Mann war noch dazu in einem Pkw ohne gültige Zulassung und mit den Kennzeichen eines anderen Fahrzeugs unterwegs. Der Führerschein konnte ihm nicht abgenommen werden, da er keinen besitzt. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und er wird mehrfach bei der Bezirkshauptmannschaft Wels-Land angezeigt, teilte die Polizei am Sonntagnachmittag mit.

