Kein Friede in Altenhof: Nach Gerichtstermin Mitarbeiter entlassen

GASPOLTSHOFEN. Erneut gehen bei Bewohnern und Mitarbeitern des "assista"-Betriebes die Wogen hoch.

Die assista-Geschäftsführung und ein langjähriger Mitarbeiter treffen wieder vor dem Arbeitsgericht aufeinander. Bild: Lauber

Kein Friede im Dorf Altenhof: Eine umstrittene Personalentscheidung der Geschäftsführung wird nach derzeitigem Stand wieder zu einem Prozess vor dem Welser Arbeitsgericht führen.

Was ist passiert? Ende Jänner wurde ein Mitarbeiter nach 37 Dienstjahren gekündigt, er klagte auf Wiedereinstellung. Vor Gericht kam dann die Überraschung: Die Kündigung ist ungültig, weil der Angestellte noch vor dem Ende des Dienstverhältnisses vom Sozialministerium den Status als "begünstigter Behinderter" erhielt. Mit einem "Einstellungsschein" ist er unkündbar.

Die Geschäftsführung reagierte auf die neue rechtliche Situation: Noch am Tag der Gerichtsverhandlung erhielt der Mitarbeiter via E-Mail einen Brief der Geschäftsführung. Aufgrund von "Vertrauensunwürdigkeit" wird er entlassen. Am Tag danach kam am Postweg die schriftliche Bestätigung dieser Personalentscheidung.

Der Mitarbeiter wandte sich erneut an seinen Anwalt. Der auf Arbeitsrecht spezialisierte Jurist Peter Vogl aus Ried/Innkreis sagt: "Ich kann bestätigen, dass mein Mandant die Entlassung erhalten hat. Wir haben umgehend bei Gericht eine Klage auf Wiedereinstellung eingebracht."

Die Geschäftsführung hüllt sich zu der erneuten Eskalation im Umgang mit Mitarbeitern in Schweigen. "Wir werden dazu nichts sagen, das geht einfach nicht", erfuhren die OÖNachrichten gestern.

Die Kündigung des langjährigen Mitarbeiters und seine Entlassung ist die Spitze eines Eisberges bei dem seit Monaten schwelenden Konflikt zwischen Geschäftsführung einerseits sowie Mitarbeitern und Bewohnern andererseits.

Ausgangspunkt war 2016 die Einstellung eines neuen Geschäftsführers, der einen restriktiven Sparkurs umgesetzt und damit erheblichen Widerstand geerntet hat. Die Co-Geschäftsführerin verließ daraufhin nach 37 Dienstjahren auf eigenem Wunsch das Unternehmen.

Seit April gibt es mit Wolfgang Lamm einen neuen Mann an der Spitze. Ende Februar kündigte die nunmehrige Co-Geschäftsführerin Heidi Engelbrecht im OÖN-Gespräch an: "Wir gehen in eine neue Zukunft, versuchen es anders zu machen."

