Die 1000-Einwohner-Gemeinde im Speckgürtel zwischen Wels und Linz wird in den nächsten Jahren einen weiteren kräftigen Bevölkerungszuwachs bekommen. Die Welser Heimstätte hat sich in der Ortschaft Jebenstein vier Hektar Grund gesichert, auf dem mehrgeschoßiger Wohnbau ebenso Reihenhäuser und Doppelhäuser sowie Parzellen für Einfamilienhäuser geplant sind. An die 300 "Neo-Holzhausner" werden sich in den nächsten Jahren hier ansiedeln.