Kein Auskommen mit dem Einkommen: "Der Bus" hilft Alleinerziehenden

Viel getan hat sich seit der Gründung des gemeinnützigen Vereins "Der Bus", der vor eineinhalb Jahren seine Arbeit aufgenommen hat. Obfrau Barbara Nowecki und 30 ehrenamtliche Helfer engagieren sich vor allem für Alleinerzieherinnen, die finanziell mit dem Rücken zur Wand stehen. Exemplarisch schildert Nowecki den OÖNachrichten den Fall einer Mutter mit einem vierjährigen Sohn, die am Telefon um eine Lebensmittelspende bat. Nowecki besuchte die Frau zu Hause und erfuhr im Laufe des Gesprächs, dass sie auch bereits mit der Miete im Rückstand war, die genaue Höhe wusste die Alleinerzieherin nicht. "Ich habe dann bei der Genossenschaft angerufen, es war ein Donnerstag, und habe erfahren, dass die Delogierung bereits am Dienstag darauf bevorstand", sagt die Marchtrenkerin. Dank der Unterstützung des Lionsclubs Linz Aliter, der noch am selben Tag die ausständige Miete überwies, konnte verhindert werden, dass die kleine Familie die Wohnung verliert und der Sohn fremduntergebracht wird.

Finanzen in Ordnung bringen

Nowecki, die eine eigene Eventagentur führt und auch Lebens- und Sozialberaterin ist, fährt zu allen Klienten, oder wie sie es nennt "Fahrgästen des Busses", persönlich und erstellt mit ihnen einen Finanzplan, damit sie von den Schulden runterkommen. "Dafür habe ich eine eigene Excel-Datei programmiert, damit die Leute genau sehen, wann welche Zahlungen fällig sind und wann Zahlungen reinkommen, sie haben auch zwei Konten, eines für die Fixkosten und eines für variable Kosten", erklärt Nowecki.

Der Satz "Geld macht nicht glücklich" stimme nicht, betont die Unternehmerin. "Die finanzielle Basis muss gesichert sein, dann lösen sich viele Probleme von selbst, auch psychische beispielsweise, weil man in ständiger Angst vor einer Delogierung lebt."

Möglich machen die Arbeit des Vereins, der derzeit 50 Menschen unterstützt, Sponsoren, wie mehrere Lionsclubs und Unternehmen wie McDonald’s, das dem Verein kürzlich einen Bus zur Verfügung gestellt hat, mit dem Möbel und Haushaltsgeräte für die Familien transportiert werden können. Jede Familie bekommt außerdem einmal im Monat ein Paket mit haltbaren Lebensmitteln und Hygieneartikeln.

Der gemeinnützige Verein pflegt ein gutes Netzwerk mit anderen Hilfseinrichtungen wie der Schuldnerberatung, den Wohnungsgenossenschaften und den Sozialbehörden des Landes, die dem Verein Klienten vermitteln. So wie einen alleinerziehenden Vater mit vier Kindern, der dank der Hilfe vom "Bus" im nächsten Monat in eine Wohnung ziehen kann, für die er die Kaution selbst zusammengespart hat. Für ihn sind die Perspektiven gut, dass er es künftig schafft, selbstständig über die Runden zu kommen.

Charity-Sommerfest

Der Bus und die Trattoria Bellini laden am Samstag von 14 bis 22 Uhr zu einem bunten Sommerfest auf der Welser Straße ein. Mit dem Erlös werden Menschen in schwierigen Lebenssituationen unterstützt. Im Vorjahr kam bei dem Charity-Event die stolze Summe von 10.000 Euro zusammen.

Auftreten werden die Musikgruppen Sista Station, Checkin’ Vibes und die 16er Musi. Es werden handsignierte Trikots des LASK und des FC Blau-Weiß Linz versteigert, außerdem gibt es eine Tombola mit attraktiven Preisen und kulinarische Genüsse wie das berühmte Bellini-Eis und Pasta.

Alle Infos und Spendenmöglichkeit unter derbus.at

Autorin Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels Michaela Krenn-Aichinger