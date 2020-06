Kaufleute laden zu Gratis-Getränken

Unter dem Motto "Endlich wieder shoppen" werden die Kunden in den teilnehmenden Geschäften nach ihren Einkäufen mit Gratis-Getränken für Welser Gastronomiebetriebe belohnt. Die Einladung gilt wahlweise für einen Kaffee, ein Glas Prosecco oder auch einen Pfiff Bier. Die Aktion der Welser Kaufmannschaft hilft der durch Covid-19 angeschlagenen Gastronomiebranche und vernetzt den Welser Handel mit dem Gastgewerbe. Unterstützung bekommen die Welser Händler von Wels Marketing & Touristik. Die Aktion begann in der Vorwoche und endet am 30. Juni.

