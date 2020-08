Katz-und-Maus-Spiel in Wels mit Spielautomatenbetreiber

Wels zählt neben Linz zu einem Hotspot für illegales Glücksspiel. Und die Glücksspielmafia geht immer dreister vor, um ihre illegalen Machenschaften zu verschleiern. Neueste Masche ist, dass die Spielautomatenbetreiber Lokale eröffnen, die ohne Personal vor Ort auskommen. Die Fassade wird neutral gehalten, beim Eingangsbereich weist ein kleines Schild mit dem Schriftzug "open" darauf hin, dass geöffnet ist. In kahlen Räumen im Inneren befinden sich dann drei, vier Glücksspielautomaten mit Hockern davor.

Eines dieser Lokale hat vor kurzem in unmittelbarer Nachbarschaft zur Volksschule Neustadt in der Eferdinger Straße aufgemacht. "Das Perfide an dieser neuen Masche ist, dass wir die Betreiber nicht einmal kennen", sagt Sicherheitsreferent Gerhard Kroiß (FP), der bereits mit der Finanzpolizei Kontakt aufgenommen hat, damit das Lokal jedenfalls noch vor dem Schulstart ausgeräumt wird.

Kroiß macht darauf aufmerksam, dass sich Vermieter, die darüber informiert wurden, dass in den gemieteten Räumen illegales Glücksspiel betrieben wird, und den Mietvertrag nicht kündigen, strafbar machen und verwaltungspolizeilich belangt werden können.

Erst im vergangenen Juni beschlagnahmte die Welser Finanzpolizei 40 Geräte in vier Lokalen. Unterstützt wurde sie dabei von Welser Feuerwehrleuten, die die fest im Boden verankerten Geräte abbauten. 2019 wurden in Wels 115 Geräte beschlagnahmt, 2018 waren es rund 60 Automaten.

Wo Automaten wegkommen, werden oft noch am selben oder nächsten Tag neue angeliefert. Bei Anschaffungskosten von rund 3000 Euro pro Gerät und Monatsumsätzen von 10.000 bis 15.000 pro Automat wirken Geldbußen kaum.

Artikel von Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels m.krennaichinger@nachrichten.at