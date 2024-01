Kastenwagen in Wels gesprengt

Die Polizei musste um 0.01 Uhr in der Traunaustraße ausrücken: Ein Kastenwagen sei dort beschädigt worden, wurde gemeldet. Am Einsatzort trafen die Beamten gut 80 Personen an, von denen mehrere beim Eintreffen der Streife davonliefen. Einen der flüchtenden Jugendlichen - einen 15-jährigen Türken aus Wels - konnte die Polizei nach kurzer Zeit stellen. Der Bursch gab an, nichts mit der ganzen Sache zu tun zu haben und nur aus Angst weggelaufen zu sein. Auf seinem Handy fand sich ein Video, das einen Ausschnitt des Vorfalls zeigte: Darin war ein brennender pyrotechnischer Gegenstand unter dem Fahrzeug zu erkennen.

Durch die Detonation wurde der gesamte Motorraum des Kastenwagens in die Luft gesprengt. Das Auto ist ein Totalschaden. Die Ermittlungen laufen.

