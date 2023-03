Kassenstelle wechselt den Standort: Stadl-Paura läuft Lambach Rang ab

Eine in Lambach verwaiste Kinderarztstelle wandert in Kürze nach Stadl-Paura ab. Doch damit nicht genug, will der Stadlinger Bürgermeister Christian Popp (Liste Popp) Lambach eine weitere unbesetzte Kassenstelle für Gynäkologie abluchsen: "Sollte sich bei der laufenden Ausschreibung niemand bewerben, werden wir es versuchen", stellt Popp klar.

Die Dynamik der im Vorjahr zur Stadt erhobenen Schiffergemeinde lässt die Nachbarn erschaudern. Vor allem das kulturell und historisch bedeutendere Lambach spürt die Konkurrenz des aufstrebenden Nachbarn. "Die Stadterhebung hatte sicher keinen Einfluss auf das Ärztethema. Wir konnten nur leider nicht das bieten, was gefordert war. 200 Quadratmeter ebenerdig und eine ausreichende Anzahl von Parkplätzen vor der Ordination – das haben wir nicht", bedauert der Lambacher Bürgermeister Hannes Moser (VP).

Lambacher Praxis kürzlich umgebaut

Dabei wurden die infrage kommenden Praxisräume im Sparkassengebäude erst vor wenigen Jahren umgebaut, als Kinderarzt Josef Nissler die Nachfolge von Susanne Schober antrat. Nach Nisslers Pensionierung wanderte die Kassenstelle nach Stadl-Paura ab, wo künftig zwei Fachärztinnen gemeinsam und in Teilzeit die Praxis betreiben. Den Umbau eines aufgelassenen Volksschultraktes finanziert die Gemeinde. "Der Standort in unmittelbarer Nähe zu Schule, Kindergarten und Krabbelstube ist ideal", schwärmt Popp. Dort sei auch eine zweite Praxis vorstellbar. Und zwar jene Gynäkologie-Stelle, die in Lambach aktuell unbesetzt ist. Fachärztin Marion Lachmair hat ihren Kassenvertrag gekündigt und setzt in Lambach ihre Arbeit als Wahlärztin fort. Ein Schritt, den immer mehr Ärzte wagen, weil sie sowohl die Arbeitszeit als auch die Honorierung frei gestalten können.

Bürgermeister Moser betrachtet die Abwanderungstendenzen aus Lambach mit gemischten Gefühlen: "Es ärgert mich, dass wir die erforderliche Infrastruktur nicht anbieten können. Zugleich bin ich froh, wenn die Facharztstelle in der Region bleibt." Denn inzwischen sei es so, dass viele Stadlinger in Lambach zum Arzt gehen würden und auch umgekehrt: "Das vermischt sich immer mehr", ist Moser überzeugt.

