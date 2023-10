Kaserne Wels: Waggon mit Panzer entgleist

Aufmerksame Leser meldeten der Welser Zeitung, dass sich vom Parkplatz des Flughafens Wels aus ein ungewöhnlicher Anblick bot: Neben den Gleisen, die aus dem Gelände der Hessen-Kaserne des Bundesheers führen, stand ein Waggon. Darauf war ein Panzer verladen. Die Leser wollten wissen, was es damit auf sich hatte.

Ein Sprecher des Bundesheeres bestätigte, dass bei einer Weiche ein Waggon aus den Schienen gesprungen war. Die darauf verladenen Leopard-Panzer waren auf dem Rückweg aus Wiener Neustadt, wo sie bei einer Ausmusterung ausgestellt wurden. Verantwortlich für die Rückführung nach Wels waren laut dem Sprecher die ÖBB. Diese rückten gestern mit Spezialgerät an und regelten den Abtransport. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Erst am Wochenende hatten entgleiste Waggons in Wels Aufsehen erregt: Vier Tankwaggons, die mit einer hochbrennbaren Flüssigkeit gefüllt waren, waren am Freitag wie berichtet von den Schienen gekippt. Aus zweien trat Flüssigkeit aus. Die Aufräum- und Sicherungsarbeiten beschäftigten die Welser Berufsfeuerwehr und die ÖBB das gesamte Wochenende.

