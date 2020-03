Karwoche in den Welser Pfarren

In jeder Pfarre liegen am Palmsonntag und in der Karwoche Gebetstexte, gesegnete Palmzweige oder Weihwasserfläschchen bereit, die man im Zuge eines Spaziergangs mitnehmen kann. Die Speisensegnung erfolgt im Gottesdienst mit maximal fünf Teilnehmern. Die Seelsorgerinnen und Seelsorger der katholischen Kirche in Wels sind gerne telefonisch für die Menschen da. Informationen dazu findet man auf den jeweiligen Webseiten der Pfarren.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.