Karriere nach der Matura

Im Herbst 2018 erfolgte der Start der Dualen Akademie. Sie richtet sich speziell an Maturanten, die nicht studieren wollen, aber auch Studienabbrecher und Berufsumsteiger.

Die Teilnehmer durchlaufen in eineinhalb bis zweieinhalb Jahren eine Ausbildung mit hohem Praxisbezug. 70 Prozent der Zeit verbringen die Trainees im Unternehmen, 20 Prozent in Duale-Akademie-Kompetenzzentren der Berufsschule und zehn Prozent der Ausbildungszeit bei weiteren Bildungsanbietern.

In der Region nützen bereits etliche Unternehmen dieses neue Angebot in derzeit neun Berufsfeldern. In Wels und Wels-Land sind bereits 26 Unternehmen mit an Bord, die Ausbildungsplätze im Bereich Einzel- und Großhandel, Mechatronik, Kfz-Technik, Applikationsentwicklung – Coding, Speditionskaufmann/-frau, Betriebslogistik, Hotel- und Gastgewerbeassistenz sowie Bankkaufmann/-frau anbieten. In Eferding beteiligen sich vier Betriebe daran, in Grieskirchen sechs. Günther Baschinger, Obmann der WKO Grieskirchen, nimmt mit seinem Autohaus ebenfalls daran teil. "Mich überzeugt diese Initiative vollkommen und ich lade auch andere Betriebe dazu ein, mitzumachen."

Mehr Infos unter www.dualeakademie.at