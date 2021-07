Gleich 32 Lehrlinge haben heuer ihre Ausbildung bei Fronius absolviert. Das ist ein neuer Höchstwert. Während die einen ihre Zeugnisse in den Händen halten, stehen die anderen in den Startlöchern. Im Herbst bietet Fronius wieder 50 Jugendlichen eine Ausbildung in 16 Berufen.