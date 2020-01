Kaputte Rohre: Welser K. J. von Ost nach West gesperrt

Die Bauzeit wird von der eww-Gruppe, die den Schaden behebt, mit zwei Wochen angegeben.

In dieser Zeit ist die Durchfahrt vom K. J. in Richtung Westen (Salzmannstraße, Dragonerstraße, Dr.-Koss-Straße) nicht möglich. Das gilt für den Individualverkehr und für die Busse der Linie Wels, die einen Umweg machen müssen. Für Anrainer und den Anliegerverkehr ist die Zufahrt vom K. J. in westliche Richtung bis zur Ausfahrt Tiefgarage gestattet. Fahrzeuge, die aus der Tiefgarage ausfahren, werden in die östliche Richtung geleitet.

Damit die Sanierungsarbeiten so schnell wie möglich beendet werden können, wird von Mittwoch auf Donnerstag eine Nachtbaustelle eingerichtet. Die eww-Gruppe bittet um Verständnis für die entstehende Lärm- und Verkehrsbehinderung. Nähere Infos werden unter der Telefonnummer 072427/493-571 erteilt.