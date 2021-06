Kampf um den Aufstieg in die 2. Bundesliga

Corona hat zwei Jahre lang den Erfolgslauf der Fußballerinnen des SV Fenastra Krenglbach gebremst. Trotz klarer Tabellenführung blieb der mehr als verdiente offizielle Meistererfolg zweimal hintereinander pandemiebedingt verwehrt. Dennoch blieb die Leistung nicht unbeachtet und unbelohnt, denn die Krenglbacher Kickerinnen dürfen nun in die Relegationsspiele um den Aufstieg in die 2. Frauenfußball-Bundesliga starten.

Am 12. Juni geht es auswärts gegen Wernberg, den ungeschlagenen Meister der Kärntner Liga. Das Rückspiel findet am 19. Juni um 17 Uhr in Krenglbach statt.

Die Trainer Reinhard Buchner und Peter Humer treffen mit ihrer Mannschaft auf einen völlig unbekannten Gegner. Aber ein Torverhältnis von 76:2, das die Kärntnerinnen in vergangener Saison erreichten, lässt auf sehr starke Gegnerinnen schließen und alle Alarmglocken bei den Kickerinnen aus Krenglbach schrillen.

An Leistungen anschließen

Spannende Spiele sind garantiert. Wenn die Ladys nur annähernd an die bereits gebotenen Leistungen anschließen können, dann werden ihre Fans sie in der nächsten Saison in der 2. Frauenbundesliga anfeuern können.