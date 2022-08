Lamao ist ein kleines philippinisches Fischerdorf in der Provinz Bataan, Gestank liegt in der Luft und eine Staubwolke vom nahen Kohlekraftwerk hängt über dem Ort. Seit es den Menschen in den 2000er-Jahren quasi vor die Haustüren gebaut wurde, haben Lungen- und Hautkrankheiten stark zugenommen. Große Kohleschiffe werden am Hafen entladen, die Fischer haben immer weniger Fische in ihren Netzen und fürchten ums wirtschaftliche Überleben.