Kampagne "NoGo" gegen Belästigung

Die Aktion war Teil der Kampagne "NoGo", mit der das Land auf die Thematik aufmerksam machen möchte.

Die Stadt Wels hat in den vergangenen Jahren Schritte ergriffen, um die Sicherheit in den Bädern zu erhöhen. Die Mitarbeiter wurden speziell geschult, zudem patrouillieren Polizisten in Zivil und Mitglieder der Ordnungswache regelmäßig im Welldorado.