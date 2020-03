Kampagne "Klick nicht fort, kauf im Ort" gestartet

An den Start gegangen ist gestern die Kampagne "Klick nicht fort, kauf im Ort". Die OÖN haben bereits über diese Initiative der Stadt Wels und des Stadtmarketings berichtet, die Kaufkraft in der Region halten soll. Ergänzend zur Initiative der Wirtschaftskammer, die unter www.lieferserviceregional.at Unternehmen auflistet, die Waren vor die Haustür liefern, soll Bewusstsein dafür geschaffen werden, nicht bei Riesen wie Amazon zu bestellen. Mit der Kampagne gibt man auch einen Denkanstoß für Konsumenten, die eine oder andere Kaufentscheidung aufzuschieben und nach der Krise bei Welser Unternehmen einzukaufen. "In der Krise geht es bei der Gesundheit um alles, nach der Krise geht es bei der Wirtschaft um alles. Es ist wichtig, dass wir zusammenhalten und bei den Welser Kaufleuten auch online einkaufen", betont Bürgermeister Andreas Rabl.

