Kinder lieben Dinosaurier, kaum ein Kinderzimmer ist Tyrannosaurus-Rex-frei. Die Faszination an den Giganten der Urzeit hat dem Freizeitpark Agrarium im vergangenen Jahr trotz Corona ein großes Besucherplus beschert. Betreiber Erich Preymann setzt in seinem 100.000 Quadratmeter großen Erlebnispark nun weiter auf die Urzeitechsen und wird am Samstag mit seinem umbenannten "Dinopark Agrarium" in die Saison starten.