Triathlon-Europacup vor der Haustür: "Ist etwas ganz Besonderes"

Am Wochenende steht Wels ganz im Zeichen des Triathlonsports. Neben der Elite sowie den Hobbyathleten wird dabei auch dem Nachwuchs eine große Bühne mit vielen Zuschauern geboten. "Meine Familie und Freunde können alle zuschauen und mitfiebern. Das ist etwas ganz Besonderes", freut sich die 16-jährige Lokalmatadorin Bettina Ecker auf das Junioren-Europacuprennen.

Starke Strömung beim Schwimmen

Die 750 Meter werden in der Traun geschwommen. "Das ist sehr speziell, vor allem auch durch die starke Strömung", sagt Ecker. Anschließend wartet die rund 500 Meter lange Strecke in die Wechselzone, ehe 22 Kilometer am Rad und fünf Kilometer laufend in der Welser Innenstadt absolviert werden müssen.

Ecker startet mit viel Selbstvertrauen in ihr Heimrennen am Sonntag. Sie sicherte sich zuletzt in der Seestadt Aspern den österreichischen Jugendtitel. Zudem qualifizierte sich Ecker bereits für die Jugend-Europameisterschaft im September im spanischen Banyoles. "Die Saison ist natürlich jetzt auf die Jugend-EM ausgelegt, aber ich traue ihr auch bei ihrem Heimrennen einiges zu", sagt Landestrainer Lukas Abpfolter im OÖN-Gespräch.

Top-15-Platzierung notwendig

Auch bei Eckers Trainingskollege Jan Gaberc ist die Vorfreude auf den Europacup direkt vor der Haustür groß. Der 17-jährige Steyrer verfolgt in der Messestadt ein großes Ziel: "Ich will mir das Ticket für die Junioren-EM in der Türkei im August sichern."

Dafür braucht der einzige Oberösterreicher im mehr als 60 Junioren starken Starterfeld eine Platzierung unter den besten 15. Zudem muss er zumindest der zweitbeste der neun Österreicher werden. "Ich bin sehr gut vorbereitet und es sollte funktionieren", sagt Gaberc.

Autor Daniel Gruber Redakteur Oberösterreich Daniel Gruber