Welser Jungunternehmer sagen der Akku-Verschwendung den Kampf an

Im Rennen um den Nachhaltigkeitspreis Feronia von OÖNachrichten und Oberbank ist auch das junge Welser Unternehmen Akkutec, das einen Beitrag zur Reduktion des Akku-Mülls leistet.

"Wir retten defekte E-Bike-Akkus, verlängern ihre Lebensdauer und reduzieren Elektroschrott", erklärt Lorenz Stritzinger, der das Unternehmen vor knapp fünf Jahren als Ein-Mann-Betrieb gegründet hat. Zuvor hatte er sich bereits mit einer kleinen Werbeagentur selbstständig gemacht. "Im Endeffekt war mir das zu viel Büroarbeit und nicht meine Leidenschaft", erzählt er. Als er damals immer wieder in einem Fahrradgeschäft ausgeholfen hat und feststellen musste, dass kaputte Akkus von Elektrofahrrädern immer weggeworfen wurden, begann er selbst zu tüfteln, wie die Batterien wiederverwendet werden könnten. Die erste erfolgreiche Reparatur war die Geburtsstunde von Akkutec. "Mittlerweile sind wir zu fünft, haben eine GmbH gegründet und bereits mehr als 4500 Akkus erfolgreich repariert", sagt Stritzinger.

Die Kunden kommen aus ganz Österreich, 70 Prozent der defekten Akkus werden per Post verschickt, viele Kunden schauen aber auch in der Reparaturwerkstätte in der Ligusterstraße 4 (schräg gegenüber vom "Wirt am Berg") vorbei. Der Akku wird überprüft, repariert, bestimmte Bauteile werden wiederverwendet, getestet und an den Kunden geliefert bzw. zur Selbstabholung bereitgestellt.

Vielen ist der Umweltgedanke wichtig, aber auch der Preis ist natürlich für die Kunden ein wichtiges Argument. Gegenüber dem Neukauf könne man mindestens 30 Prozent und in manchen Fällen bis zu 70 Prozent sparen. "Bei einem Akku, der neu rund 1000 oder 1200 Euro kostet, kommt der Zellentausch auf 500 Euro, über den Reparaturbonus bekommt man 200 Euro zurück", sagt Stritzinger.

Onlineshop geplant

Das Unternehmen bietet eine zweijährige Garantie auf die Reparaturen. Für heuer plant das Unternehmen einen Onlineshop für aufbereitete Akkus, um eine nachhaltige Alternative zum Neukauf anzubieten. Auf den Webseiten kann man sich bei einer "Akku-Analyse" auch mit wenigen Klicks über die voraussichtlichen Kosten informieren.

Vereine, Privatpersonen, Schulen, Projekte und Unternehmen haben noch bis 8. Februar die Chance, beim Nachhaltigkeitspreis Feronia von OÖN und Oberbank mitzumachen. Den Siegern jeder der vier Kategorien winken 9000 Euro Medienvolumen bei den OÖN und 5000 Euro von der Oberbank.

Autorin Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels Michaela Krenn-Aichinger