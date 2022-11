Nach dem Erfolg des Stücks "Lost Olivia" zum Abschluss der Kulturreihe zum 800-Jahr-Jubiläum der Stadt bringt der Verein Junges Theater Wels für die Europäische Theaternacht einen weiteren Höhepunkt auf die Bühne des Stadttheaters. Ausgehend von der Überzeugung, dass Tanz für alle da sei und jeder tanzen könne, treten in "Loose Connection" nicht ausgebildete und professionelle Tänzerinnen und Tänzer gemeinsam in Aktion. In dem Stück geht es um "lose Verbindungen", die jeder in Begegnungen,