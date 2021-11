Junges Theater Wels im Tanzfieber

Der Verein Junges Theater Wels bringt im Rahmen der Europäischen Theaternacht ein Tanzstück zur Aufführung. "Loose Connection" ist die erste Performance des Tanz-Duos Seulki Hwang & Florian Entenfellner. Premiere ist am 19. Oktober, 19.30 Uhr im Welser Stadttheater.

"Wir freuen uns, erstmalig auch als Verein das Genre Tanztheater auf die Bühne bringen zu können und sind auf die Reaktionen der Besucher mehr als gespannt" verrät Dominik Samassa, Obmann des Jungen Theaters Wels. Angekündigt wird ein Stück voller Begegnungen und Bewegungen: "Tanz ist für alle da und jeder kann tanzen", sind Hwang und Entenfellner überzeugt. Beiden ist es ein Anliegen, ein Stück zu zeigen, in dem professionelle und nicht ausgebildete Tänzer gemeinsam in Aktion treten, um nicht nur sich selbst, sondern auch das Publikum zu berühren.

"Loose Connection" ist die erste Performance des Tanz-Duos, die in Österreich zu sehen sein wird. Der aus Wels stammende Profitänzer

Florian Entenfellner sammelte bereits als Jugendlicher bei der renommierten Theaterpädagogin Gabriele-Kirsten Lutz erste Bühnenerfahrung im Verein Junges Theater Wels. Nun erarbeitet er im Kollektiv mit Seulki Hwang europaweit selbst eigene Stücke.

Weitere Vorstellungen sind am 20. und 21. November. Reservierungen sind via E-Mail an info@jungestheaterwels.at oder 0676 /56 20 774 möglich. Den Kartenpreis bestimmen die Besucher (pay als you wish!).