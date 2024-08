Junges Paar rettete sich auf der A8 aus brennendem BMW

Buchstäblich in letzten Minuten konnte sich ein junges Paar am Sonntagvormittag auf der A8 in Sicherheit bringen: Wegen eines technischen Defekts hatte der BMW der beiden 25-Jährigen zu brennen begonnen. Der Lenker bemerkte das Feuer im Motorraum, als er gegen 10:45 Uhr auf der Innkreisautobahn unterwegs war.

Flammen griffen auf Böschung über

Er schaffte es noch, den Wagen in eine Pannenbucht auf Höhe der Gemeinde Meggenhofen zu lenken. Kurz nachdem er mit seiner Freundin ausgestiegen war, stand das Fahrzeug laut Polizei in Vollbrand. Die Flammen griffen auf die Böschung über, die auf einer Fläche von gut 10 Quadratmetern abbrannte.

Drei Feuerwehren im Einsatz

Für die Löscharbeiten rückten die Feuerwehren Pichl bei Wels, Krenglbach und Geisensheim an. Sie standen gut eineinhalb Stunden lang im Einsatz. Während des Einsatzes kam es im Bereich der Unfallstelle zu Verkehrsbehinderungen.

