Junger Welser freut sich über ehrlichen Finder

Die Menschen sind viel besser, als viele landläufig vermuten: Das beweist ein Erlebnis des elfjährigen Fridolin Traunmüller aus der Traunuferstraße.

Der Bub radelte an einem schönen Ferientag von zu Hause in die Innenstadt, um sich ein Eis zu kaufen. Die kühle Erfrischung genoss der Bub dann auf einer der Sitzbänke auf dem Stadtplatz, dort legte er seine Geldbörse neben sich. Offensichtlich hat ihn das feine Eis so verzaubert, dass er völlig vergaß, das Geld wieder mitzunehmen. Als er zu Hause ankam, bemerkte er den Fehler, schwang sich auf das Rad und düste zurück – um dann enttäuscht zu werden.

Die Börse mit den 15 Euro Taschengeld lag nicht mehr auf der Sitzbank. Völlig niedergeschlagen fuhr der Bub wenig später mit seinen Eltern auf Urlaub.

Doch die Geschichte nimmt eine erfreuliche Wendung: "Als wir auf Urlaub waren, steckte jemand meine Geldtasche in den Zaun bei unserem Haus. Bei dieser ehrlichen Person möchte ich mich nun ganz herzlich bedanken", schreibt der Schüler in einem Brief an die OÖNachrichten.

Selbstredend waren in Fridolins Geldbörse die 15 Euro drinnen. Sein Taschengeld für ein nächstes Eis – wenn es wieder wärmer wird – war damit gerettet.

