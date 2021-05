Junger Mopedlenker prallte gegen Baum

Der Jugendliche fuhr gegen 23.45 Uhr auf der B 129 von Peuerbach kommend Richtung Waizenkirchen, wie die Polizei am Donnerstagmorgen berichtete. In Thall kam er aus noch ungeklärten Gründen in einer Kurve von der Straße ab und prallte in einer steilen Böschung gegen einen Baum. Ein Zeuge wurde durch den Lärm auf den Unfall aufmerksam, fand den Schwerverletzten und alarmierte die Rettung. Der 15-Jährige wurde in das Klinikum Wels eingeliefert.