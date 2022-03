Junge Unternehmer starten mit Onlinehandel für Heimwerker durch

Der Heimwerker-Boom in Zeiten von Corona und der Wunsch, es in Krisenzeiten wenigstens zu Hause schön zu haben, beflügelten auch das Geschäft der Jungunternehmer Marcel Lechner (22) und Dominik Englputzeder (23). Die beiden Freunde aus Wendling (Bezirk Grieskirchen) und Tumeltsham (Bezirk Ried) starteten kurz vor Ausbruch der Pandemie ihr Unternehmen myHarry. Sie verkaufen Zäune und Terrassen zur Selbstmontage ausschließlich über einen Onlineshop. "Für uns war es ein perfektes Timing, wir haben davon profitiert, dass mit Corona die Leute ihr Haus schöner gestalten wollten", sagt Marcel Lechner. Das Marketing läuft über soziale Medien wie Instagram, Facebook und WhatsApp. Viele Kunden zeigen ihre Projekte, die sie erfolgreich umgesetzt haben, ebenso online, so funktioniert Mundpropaganda 2.0. "Wir konnten uns dadurch bereits eine große Community aufbauen", sagt Lechner.

Im ersten Jahr erzielte das Unternehmen laut eigenen Angaben bereits einen Umsatz von 2,4 Millionen Euro, der 2021 mehr als verdoppelt wurde, heuer soll die 10-Millionen-Umsatzgrenze geknackt werden. Geliefert wird an Kunden in Deutschland (80 Prozent) und Österreich, heuer beginnt die Expansion nach Polen. Von dort beziehen die beiden bereits einen Teil ihrer Produkte, ebenso aus Frankreich und Asien. Der Mitarbeiterstand inklusive Freelancern liegt derzeit bei 15, es arbeiten auch Freunde und Geschwister im Betrieb mit. Die Produkte wie WPC-Terrassenböden, höhenverstellbare Stelzlager für die Dielen und Platten, Zäune und Zubehör werden vom Lager in Eitzing versandt oder mit einer Spedition geliefert. Auch Muster zur Ansicht werden vorab verschickt.

Regelmäßig melden sich Investoren bei den beiden, die Interesse an dem Start-up haben. "Ein Verkauf ist erstmal kein Thema", betonen die beiden. "Wir wissen, wohin wir wollen: DER Anbieter schlechthin von Zäunen und Terrassen zu werden", sagt Lechner. Daher stecken die beiden all ihre Energie in ihr Unternehmen. "Es gibt derzeit fast nichts anderes. Wir arbeiten auch am Wochenende, aber es macht riesigen Spaß."