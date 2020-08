Junge Spürnasen sind gefragt

WELS. Ein Vermittlungsprogramm des Wels Guide Service für Kinder der dritten und vierten Volksschulklassen findet am Freitag um 17 Uhr erstmals statt. Dabei wurde ein Konzept entwickelt, das kindliche Neugier und Freude am Forschen und Entdecken wecken soll. Tickets und Infos zu den Rundgängen gibt es bei der Wels Info am Stadtplatz 44, Tel. 07242-67722-22 und unter wels.at/fuehrungen.

