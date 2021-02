Es gibt sie noch: junge Menschen, die sich in der Politik für eine bessere Gesellschaft engagieren. Diese vier Jungpolitiker aus der Region Wels gelten in ihren Parteien als große Hoffnungen. Astrid Zehetmair (27) | ÖVP Die junge Juristin aus Eferding ist in einem politisch interessierten Elternhaus aufgewachsen. Bereits Astrid Zehetmairs Mutter engagierte sich im Gemeinderat für die Volkspartei, am Familientisch wurde auch häufig politisiert. Die 27-Jährige kam ganz klassisch über die Junge