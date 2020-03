Junge Nachfolger für Braumeister

Der 28-jährige Matthias Gangl ist erblich vorbelastet, sein Großvater Herwig Gangl war Grieskirchner Brauerei-Direktor. Der studierte Wirtschaftsingenieur ist seit 2018 im Unternehmen in der Produktion tätig und bereitet sich auf die Weiterbildung zum "Braumeister" vor. Auch Braumeister Felix Schiffner (28) ist das Brauwesen in die Wiege gelegt worden, seine Familie betreibt das bekannte "Biergasthaus Schiffner" in Aigen-Schlägl im Mühlviertel.

