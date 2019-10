Junge Linke starten in Wels

Als unabhängige linke Jugendorganisation wollen die jungen Aktivisten laut eigenen Angaben soziale Themen in der Stadt zur Sprache bringen und gegen Rassismus und Ausgrenzung auftreten.

Mit Aktionen und Bildungsveranstaltungen soll in den nächsten Wochen auch die Nutzung des öffentlichen Raums thematisiert werden: "Wels ist eine bunte, lebendige Stadt. Wir wollen, dass alle BewohnerInnen am Leben in Wels teilhaben können – egal, wie arm, reich, jung oder alt", betont Maximilian Friedl (29), der zum Sprecher gewählt wurde. Ebenso in den Vorstand gewählt wurde die 23-jährige Angestellte Teresa Griesebner. Interessierte laden die Jungen Linken Wels am 16. Oktober um 19 Uhr in das Lokal Black Horse Inn zum Politcafé ein, wo über aktuelle Themen diskutiert wird.